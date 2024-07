Recensement général: Les raisons de la prédominance des hommes









Dans son rapport des résultats provisoires du cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) du Sénégal, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a expliqué les raisons de la montée de l'indice du rapport de masculinité au Sénégal.





Selon le document, en 2023, le rapport de masculinité est de102,6 hommes pour 100 femmes.

« Cette situation traduit une prédominance des hommes par rapport aux femmes. La valeur de cet indicateur qui se situe à ce niveau pour la première fois, dénote d’un changement dans la structure par sexe de la population ».





Il ressort, en effet, de ces données, que depuis 1988 des changements sont observés au niveau de la structure par sexe de la population. Après la baisse notée entre 1976 (98 hommes pour 100 femmes) et 1988 (94,6 hommes pour 100 femmes), le rapport de masculinité s’est inscrit dans une dynamique à la hausse en passant de 94,6% (1988) à 102,6% (en 2023).





Les résultats du RGPH-5 mettent en évidence la jeunesse de la population du Sénégal au regard de la structure par âge. En effet, l’essentiel des plus grands effectifs de population se trouvent en deçà de 40 ans.





Les enfants de moins de 15 ans représentent 39,1% et les jeunes de 15-34 ans, 35,8%, parmi la population totale.





L’analyse du rapport de masculinité montre la supériorité numérique des hommes par rapport aux femmes chez les moins de 20 ans (rapport de masculinité supérieur à 100).





Par contre, la situation s’inverse pour les tranches d’âge 20-39 ans, 50-64 ans et 70 ans et plus, où il y a plus de femmes que d’hommes, selon toujours les enquêteurs de l'Ansd.