Recensement national de la population : L'ANSD repousse la date de clôture

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) prolonge les opérations de dénombrement du 5e Recensement général de la population et de l'habitat. Elles vont se poursuivre, selon l'ANSD, dans certaines localités des régions de Dakar et de Diourbel. Cela jusqu'au 20 juin 2023.