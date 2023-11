Reconversion : découvrez ce nouveau métier pour anciens policiers et gendarmes

Les automobilistes se plaignent souvent des lenteurs dans les remboursements des compagnies d’assurance en cas de dommages. «Les retards sont dus à l’absence d’un procès-verbal bien fait et de la non-entente sur les devis de réparation qui prennent énormément de temps», réplique dans L’Observateur le président de la Fédération des assureurs du Sénégal, Matar Faye.



Pour donner un coup de fouet à la machine, les compagnies d’assurance ont trouvé une parade mettant à contribution des éléments de la gendarmerie et de la police en retraite. Une voie de reconversion pour ces derniers, dans leur domaine de prédilection. «Aujourd’hui, révèle Matar Faye, les assureurs ont mis en place une structure mobile d’intervention qui s’appelle ‘Taxawoulene’ et qui fait des constats (d’accidents de la circulation). Nous avons recruté d’anciens policiers et gendarmes qui font ce travail et qui officiaient dans les sections ‘Accidents’. Ils viennent rapidement faire le constat. En 48 heures, le PV est disponible et transmis pour introduction du dossier.»



Le service en question est gratuit et disponible 24 heures/24. «Beaucoup de clients sont au courant. (Il fonctionne à) Dakar, il sera déployé dans les autres régions», promet le président de la Fédération des assureurs du Sénégal.