Recrutement de 500 maîtres coraniques dans la Fonction publique : Le collectif des daraas du Sénégal dénonce une nébuleuse

Un manques de concertation et de transparence est décrié sur le recrutement de 500 maîtres coraniques dans la Fonction publique. C'est ce que constate Serigne Omar tandian, président du collectif des daraas du Sénégal qui, par la même occasion, a fustigé leur mise en écart dans ce processus. Il pointe du doigt le ministère de l'Education nationale.





"Depuis la nomination du ministre de l'Education nationale, nous sollicitons une audience mais il refuse de nous recevoir. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de transparence dans le recrutement et ce n'est pas normal. Ils ont juste lancé qu'ils vont recruter 500 maîtres coraniques et que les inscriptions se font en ligne. Mais nous en tant que président du collectif, nous ne sommes pas impliqués et nous avons notre mot à dire dans ce recrutement. Nous pouvons définir les critères de recrutement,mais on nous a écarté", a fustigé le maitre coranique sur Rfm.