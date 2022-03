Recteur Ucad : « Nous avons besoin d’infrastructures de stockage »

Accord de partenariat entre le Recteur de l'Ucad et Cfao Technologie

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Cfao technologie ont signé une convention de partenariat ce mercredi. L’accord touche à la cybersécurité, la formation des étudiants et la recherche entre autres points. « Parmi ces formations, il y en a une qui nous intéresse particulièrement : c’est la protection des données et la cybersécurité », a déclaré le Recteur de l’Ucad.





Au-delà de la sécurité, il y a aussi la conservation des données qui semble beaucoup intéresser l’Ucad. « Le partenariat va couvrir les infrastructures parce qu’on a besoin d’infrastructures, on a besoin de centre de stockage », a ajouté Ahmadou Aly Mbaye.





Selon ce dernier, c’est un partenariat qui suscite beaucoup d’espoir chez les étudiants, les enseignants, mais aussi l’administration, parce que le numérique est devenu maintenant un domaine transversal.





« Les bases de données d’étudiants dépassent 90 000 et les bases de données et des pats et des Per sont plus importantes parce que même les retraités, on les garde. Si on y met tous les diplômés, ça fait un nombre encore plus important. On parle de bibliothèque numérique», énumère le Recteur.





Le Directeur général de Cfao a souligné l’importance de la cyber-sécurité dans un monde de plus en plus connecté. « Nous faisons face à de nouveaux enjeux. Les menaces cyber sont devenues une réalité implacable pour nos clients », fait remarquer Alexis Madrange.





A l’université de Dakar, parmi les 90 000 étudiants inscrits, plus de 280 suivent un cursus spécialisé sur la Cyber-sécurité. De quoi motiver davantage la Cfao. « Voilà pourquoi nous considérons l'UCAD comme un partenaire important pour faire face au défi de sécuriser les données et les affaires de nos clients ».