Récurrence des conflits entre les usagers du sol : les éleveurs en quête de solutions durables

L’atelier national préparatoire de l’Assemblée générale de renouvellement du bureau exécutif national du Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal (Cnmde) est ouvert. Les acteurs se penchent sur la récurrence des conflits entre éleveurs et autres usagers du sol. En effet, cette réflexion intervient dans un contexte marqué par l'adoption du projet de code pastoral par le Gouvernement du Sénégal.





Au cours de cette rencontre, le président dudit Conseil, Ismaïla Sow, a présenté le contexte et les motivations d’une telle réflexion. « Le Cnmde accorde une importance particulière à la cohésion et la stabilité sociale au sein des communautés du Sénégal », affirme Ismaïla Sow.





Les conflits fonciers, le vol de bétail, l’aliment de de bétail sont les principaux problèmes de cette activité génératrice de revenus. Au passage, il a magnifié le soutien inestimable du Président de la République au profit du secteur. « Il y a eu de nombreux programmes et initiatives en faveur du secteur de l’élevage », a laissé entendre Ismaïla Sow qui cite le programme santé animale, la réhabilitation du Ranch de Doli, l'appui d'un milliard de F CFA accordé aux éleveurs sinistrés lors de la forte mortalité enregistrée à cause des premières pluies de la saison. Il n’a pas oublié de mentionner l'instauration de la célébration de la journée nationale de l'élevage qui constitue un cadre d'échange et de partage entre les acteurs.