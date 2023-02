RÉDUCTION DES ACCIDENTS DANS LES KALOUNAYES : 200 CONDUCTEURS DE MOTO JAKARTA SE METTENT EN ROUTE

Les conducteurs de motos Jakarta des 36 villages de communes de Ouonk et Coubalan dans le département de Bignona ont été à l’école de la sécurité routière. Ils ont été sensibilisés et formés sur la sécurité routière par les responsables de l’Association Karembenor. Cette mise à niveau intervient au moment où une partie de la boucle des Kalounayes a été bitumée. « Cette formation avait été initiée au profit de 200 jeunes au finish il y a eu un plus de 300 inscrits », informe le Président de cette association, Thierno Ibrahima Sané.





En plus de cette mise à niveau, ces jeunes seront accompagnés avec comme objectif de réduire au maximum les accidents au niveau des villages situés de part et d’autre de la boucle des Kalounayes. " Certains tronçons de la boucle des Kalounayes étant bitumés, il faut réduire les risques d’accidents ", d'autant plus que sur ces axes la circulation commence à être dense, selon Thierno Ibrahima Sané. L’association a remis des gilets et des casques aux 200 conducteurs de moto.





Cette formation a été bien saluée par les conducteurs de motos Jakarta. Un des bénéficiaires, Lamine Dahaba, originaire de la commune de Ouonk s’est réjoui de cette mise à niveau et de l’octroi des équipements de protection.