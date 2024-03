Réduction du coût de la vie : Le rétablissement de la subvention sur l’énergie est la solution, selon le Dr Souleymane Keita

Après l’annonce de sa victoire à la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye s’est engagé, face à la presse, lundi 25 mars 2024, à alléger sensiblement le coût de la vie. La réduction du coût de la vie, un des chantiers prioritaires du Président élu. Mais par quel moyen le futur locataire du palais de la République compte appliquer cette mesure ? Selon l’économiste Dr Souleymane Keita, « l’une des causes fondamentales de la cherté du coût de la vie est l’augmentation du coût de l’énergie, de l’électricité suite à la décision prise par l’État du Sénégal avec le Fonds monétaire international (FMI) pour éliminer tout ce qui est subvention sur le coût de l’électricité ».





Donc pour remédier à cela, il faut rétablir les subventions sur l’énergie et « prendre des mesures sécuritaires liées au coût du loyer ». En effet, pour l’enseignant chercheur à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, « les structures comme la Sicap et la Sn HLM ont été mises en place pour aider les démunis à avoir un toit. Mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. Ces deux structures doivent continuer à jouer leur rôle, ce qui peut baisser le coût de la vie ».





Ces mesures peuvent s’appliquer à moyen et long terme. Tout dépendra de l’ampleur de la décision. Pour Dr Keïta, « On ne peut pas dire que cela peut se faire en un ou deux mois. Ça serait prétentieux. En économie, il y a des effets d’entraînement, en rétablissant les subventions sur l’énergie par exemple, cela va avoir un effet sur les autres produits et donner un élan à la consommation. Ainsi, les entreprises vont produire et avoir besoin d’embaucher », explique l’enseignant-chercheur.