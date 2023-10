Réflexion sur la Réglementation dans le Secteur des Télécommunications au Sénégal : Opportunités et Défis en Vue

Le secteur des télécommunications au Sénégal connaît une série de perturbations profondes ces dernières années. Pour analyser les enjeux, les défis et les opportunités dans cette industrie en constante évolution, les Amicales des Cadres de Sonatel (ACSON) et des Cadres de l'ART (ACA) se sont associées aux représentants des principales entités opérant dans ce domaine. Cette alliance de parties prenantes clés organisera une importante réunion sur le thème : « Réglementation : sources d'opportunités, de performances et d'amélioration de l'Expérience Client ».





Cet événement de premier plan se tiendra le mercredi 25 octobre 2023 à l'hôtel Terrou Bi, de 09h00 à 12h00. Il réunira pour la première fois au Sénégal tous les opérateurs de télécommunications du pays, aux côtés de Abdou Karim Sall, Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), ainsi que de prestigieux invités, tels que Sekou Dramé, Directeur Général du Groupe Sonatel, Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free Sénégal, et Fatou Sow Kane, Directrice Générale d'Expresso Sénégal.





La réflexion sur la réglementation se fera également en présence de Ba Fatimata Agne, Directrice Générale de CSU/HAYO, Cheikh Bakhoum, Directeur Général de Sénégal Numérique, Papa Mapaté Goudiaby, Directeur Général de Pro Mobile, Modou Mamoune Ngom, Coordonnateur du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT), ainsi que de Coura Carine Sène, Directrice Régionale de Wave.





L'objectif principal de cette réunion de haut niveau est de créer un cadre d'information, de sensibilisation et de valorisation des actions entreprises en faveur du renforcement de l'expérience client, de l'amélioration des opportunités et des performances pour toutes les parties prenantes du secteur des télécommunications. La réglementation joue un rôle central dans la réalisation de ces objectifs, et cette discussion promet d'apporter des éclaircissements importants sur la manière dont elle peut favoriser l'innovation et la croissance dans ce secteur en constante évolution.