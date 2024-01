Réforme des Codes du travail et de la sécurité sociale : Plus de considération pour les travailleurs de l’informel

Le changement du Code du travail et du Code de la sécurité sociale s’impose aujourd’hui, car ils datent de plusieurs décennies. Ainsi, le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions est engagé dans la revue des textes pour leur réforme.





"Les codes dont nous disposons datent de plusieurs décennies. Aujourd’hui, nous avons des réalités nouvelles comme le télétravail. À l’occasion de la Covid, nous avons beaucoup appris. Nous sommes dans un monde absolument renouvelé. De ce point de vue, les instruments de gestion de nos rapports dans le travail devront être ajustés et apprêtés. Il faut que nous bougions, d’autan plus que nous sommes dans un monde ouvert où le champ de la compétition nous met en présence avec des gens d’autres contrées. Toutes ces réalités sont des enjeux nouveaux qu’il faut essayer d’incuber. C'est pourquoi nous devons ajuster notre législation du travail tout comme nous devons améliorer notre système de protection sociale. Nous avons des travailleurs qu’il faut prendre en compte. C’est le grand nombre de ceux-là qui sont appelés les travailleurs de l’informel. Ces travailleurs rendent d’éminents services. Il faut que nous trouvions les moyens de les protéger, socialement parlant", insiste Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions.





Pour le Code de sécurité sociale, le ministre indique qu'ils ont pratiquement tout conclu, alors que le Code du travail est en chantier. "Nous avons beaucoup avancé dans ces réformes. Pour la réforme sur le Code de sécurité sociale, nous avons pratiquement conclu. Pour le Code du travail, nous sommes en chantier, mais je crois à l’évaluation, nous avons beaucoup avancé. C’est un travail que nous faisons avec les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. Je pense que nous allons terminer le travail en 2024", assure-t-il.





Le ministère du Travail, du dialogue social et des Relations avec les institutions est en conclave à Saly pour évaluer ses rapports de performance 2023 et de partage des plans de travail annuels 2024 des différents programmes. Le ministre Samba Sy tire un bilan satisfaisant de ses différents exercices.





"Pour l’atteinte de ces résultats, nous avons mobilisé, hors dépenses en personnel et appui financier des partenaires techniques, une enveloppe budgétaire estimée à 4 850 930 428 F CFA, représentant un taux d’exécution d’environ 95,28 % des crédits alloués au ministère pour l’exercice 2023, contre 92 % pour l’exercice 2022. Il y a lieu d’améliorer sans cesse la gouvernance budgétaire pour nous conforter davantage dans la démarche de performance pour ce qui est de la conduite de l’action publique et satisfaire aux exigences de la reddition des comptes", a soutenu le ministre.





Il a, par ailleurs, exhorté le coordonnateur des programmes ainsi que les responsables de programmes à veiller à la prise en compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans la version finale des rapports annuels de performance du ministère au titre de l’exercice budgétaire 2023.