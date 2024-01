RÉFORMES, REVALORISATION, PROJETS ET PROGRAMMES DEPUIS 2012: L’UAEL TIRE LE CHAPEAU AU PRÉSIDENT MACKY SALL (Communiqué)

L’Union des Associations des Élus locaux (UAEL) félicite et remercie le Chef de l’État, Son Excellence Macky SALL, pour les dernières mesures prises pour le renforcement de la décentralisation. Il s’agit de la revalorisation du statut de l’élu local, de l’augmentation des indemnités de 300 000 à 800 000 FCFA, de l’augmentation des indemnités des adjoints au maire de 50 000 à 100 000 FCFA, , de l’augmentation des indemnités des maires Chef-lieu de département à 1 000 000 FCFA, de l’augmentation des indemnités des maires de villes et de région à 1 500 000 FCFA, de la mise en place des indemnités de session des conseillers municipaux, de l’autorisation aux maires d’acquérir des voitures de fonction, de la revue du statut du maire sur le protocole d’État, de la validation de la prise en charge sociale, sanitaire et sécuritaire pour les exécutifs territoriaux et de la retraite pour les maires.





Ces acquis importants viennent s’ajouter aux nombreuses initiatives prises par le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, depuis son accession à la magistrature suprême. Parmi ces décisions, on peut citer la troisième réforme territoriale et administrative d’ampleur.





Issu d’une volonté réparatrice des inégalités et incohérences territoriales que l’écosystème territorial traînait depuis les indépendances, l’Acte III a instauré la communalisation intégrale, pour l’homogénéisation des échelons territoriaux quelle qu’en soit leur nature (urbaine ou rurale), la départementalisation, qui déclasse la région de l’architecture territoriale et administrative au profit des 45 départements et enfin l’érection de pôles de développement territorial, capables de corriger les inégalités économiques, infrastructurelles, sociales que les régions n’ont pas su régler. Cette réforme, qui marque une refondation majeure de l’action territoriale de l’État, a pour ambition d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable.





Cette réforme majeure s’est traduite par des renforcements au plan financier des collectivités territoriales. Ainsi, de 2012 à 2023, les Fonds de dotation de la décentralisation sont passés de 16 milliards de FCFA à 30 381 893 371 FCFA, les Fonds d’Équipement des Collectivités territoriales sont passés de 12,5 milliards de FCFA à 39 226 933 149 FCFA. Les ressources affectées à ces fonds enregistre chaque une augmentation de 5 milliards de francs CFA. Outre ces fonds, d’autres mécanismes de financement destinés aux Collectivités territoriales sont mis en œuvre par Son Excellence Macky SALL. Il s’agit de la Contribution économique locale (CEL-VA et CEL VL), du Fonds minier entre autres. Pour une concrétisation de la vision fondatrice de l’Acte 3 de la décentralisation, le Chef de l’État a fait de la territorialisation des politiques une réalité. Dans les territoires, beaucoup de projets et programmes sont mis en œuvre pour le développement des Collectivités territoriales.





D’un montant de130 milliards FCFA, le Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal a participé au développement des capacités de gouvernance et de financement de plusieurs collectivités territoriales. D’autres projets et programmes axés sur le développement communautaire, l’inclusion sociale et l’équité territoriale sont déroulés. Le démarrage du Pacasen-rural viendra renforcer ces acquis. Le Chef de l’État, Son Excellence Macky SALL, a toujours accompagné les élus territoriaux, dans l’exercice de leur fonction. Déjà, durant son premier mandat, il avait décaissé plus de 7 milliards de FCFA pour l’acquisition des véhicules pour tous les maires.





Le Président de la République a également institué une Journée nationale de la Décentralisation. Cette rencontre est une occasion pour le Gouvernement, les collectivités territoriales et les partenaires au développement de passer en revue les défis et mécanismes pour le développement des collectivités territoriales. Durant les différentes éditions, Chef de l’État Macky SALL a toujours tenu à rappeler son ambition de toujours promouvoir, dans l’équité sociale et territoriale et dans la solidarité nationale, un avenir meilleur pour les territoires et le bien-être des populations. L’Union des Associations des Élus locaux remercie le Président Macky SALL pour ces efforts incommensurables qui ont renforcé la décentralisation de manière significative. L’UEAL exprime sa gratitude et sa reconnaissance au Président Macky SALL. Nous remercions également l’ensemble des Ministres qui se sont passés au Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires. Ils ont tous œuvré pour le renforcement de la politique de décentralisation définie par le Chef de l’État, Son Excellence Macky SALL. Nous remercions aussi tous les Présidents des associations faitières (UAEL, ADS, AMS) qui se sont succédés à tête de ces structures. Ils ont toujours porté le plaidoyer pour le renforcement de la décentralisation et le statut de l’élu local.





LE PRÉSIDENT DE L’UAEL

Mamadou Baillo Oury Diallo