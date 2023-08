Refus de payer la taxe municipale : Le maire Adama Sarr durcit le ton contre les commerçants du marché de Malika

Adama Sarr, le maire de la commune de Keur Massar-Nord, s’est prononcé sur le conflit qui oppose sa commune aux commerçants du marché de Malika-Montagne qui refusent de payer la patente aux agents de la commune de Keur Massar-Nord. L'édile de Keur Massar-Nord persiste et signe que le marché de Malika-Montagne est sur son territoire communal et que les commerçants doivent donc payer la patente à sa commune.





« Il ne peut pas y avoir de conflit, parce que le décret du président de la République qui délimite les communes est clair. Donc, il ne peut pas y avoir de confusion. Le marché de Malika-Montagne fait partie de la commune de Keur Massar-Nord. C'est un bien de la commune de Keur Massar-Nord et nous allons collecter les impôts qui vont découler de ce marché. Il y a des personnes malintentionnées, des politiciens encagoulés qui disent aux commerçants que le marché n'est pas de ma commune. Mais la commune de Malika a dégagé ses responsabilités, quand on était à la police. Ils ont carrément reconnu que le marché ne fait pas partie de leur commune. Donc, c’est clair", précise le maire.