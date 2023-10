Régulation du secteur des télécommunications : Abdou Karim Sall évoque l’équation de conciliation des intérêts parfois divergents

L’avenir du secteur de la télécommunication est au cœur des préoccupations de l’amicale des cadres de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Elle a organisé un panel avec les acteurs des télécommunications. Ce panel a été animé par le Directeur Général de l’ARTP, Monsieur Abdou Karim Sall. Parlant de la régulation, il affirme qu’il s’agit des entités qui interagissent mais qui n’ont pas forcément les mêmes intérêts. Parmi, les parties qui n’ont pas les mêmes intérêts, il y a d’abord l’Etat, ensuite les opérateurs et enfin les clients consommateurs.





Le régulateur, explique Abdou Karim Sall, doit être à égale distance de ces trois entités pour exercer son autorité. « La main visible de l’Etat qui intervient dans la vie invisible des marchés managés et pilotés par les opérateurs. L’Etat doit créer les conditions de croissance économique sociale durable. Le rôle du régulateur, c’est de créer les conditions de faisabilité et de veiller à ce que les équilibres soient respectés ».





Selon lui, les opérateurs de service ouverts au public et le client consommateur doivent disposer de services de qualité à coûts raisonnables. Le régulateur dans ce cas d’espèce s’intéresse aux tarifs orientés coûts. Il doit procéder à l'audit des opérateurs conformément à la loi à la charge des opérateurs. « Nous avons un nouveau pas à franchir. Mais nous travaillons depuis plusieurs années pour que les opérateurs se conforment. Mais force est de reconnaître qu’il y a une difficulté au niveau du régulateur qui veut satisfaire l’Etat, les opérateurs mais aussi le client. C’est son quotidien. Il est constant. En résumé, le régulateur est entre un dilemme profond. Il s’agit de réussir à avoir des tarifs orientés coûts, une bonne qualité de couverture et de service et une bonne qualité commerciale. S’y ajoute que l’opérateur qui a investi doit rentabiliser son investissement et l’Etat a l’obligation de le protéger » dit-il.