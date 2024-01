Réhabilitation de la voirie urbaine : Le maire de Hann Bel Air salue la pertinence du projet entrepris par Barthélemy Dias

Dans le cadre de son projet d’extension de la voirie urbaine de Dakar, Barthélemy Dias poursuit les visites de chantier au bonheur des riverains. Après Grand Yoff, Mermoz – Sacré-cœur entre autres, l’édile de la capitale sénégalaise s’est rendue dans la commune de Hann Bel Air afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Un moment saisi par Babacar Mbengue, maire de cette commune, pour saluer la pertinence du projet entrepris par la ville de Dakar dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens.





« Je félicite Barth pour la pertinence du projet « Dakar bunu bokk », parce qu'en réalité, c'est une équipe qui est là avec une vision. Et je voudrais remercier le maire qui est venu lui-même s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. La ville de Dakar est en train de faire un investissement extrêmement important au niveau du quartier des Maristes. Mais l'investissement global, c'est au niveau de Hann Bel-Air. Déjà 270 millions F CFA ont été injectés pour la réfection de la Grande mosquée de Yarakh, il est prévu également un pavage au niveau de la grande mosquée et ici au niveau des Maristes », s’est réjoui le maire de Hann Bel Air.





D’ailleurs, cette stratégie déployée par l'équipe municipale a pour objectif majeur de fluidifier le trafic. Maristes qui est un quartier enclavé connaîtra une nette amélioration de sa circulation surtout au niveau interne.





Un état d’avancement remarquable





« Nous nous réjouissons de la rapidité et de la qualité des travaux, mais surtout dans un délai très réduit. À la date du 4 octobre, c'était du sable, et vu l’état d’avancement noté, je peux dire qu'on est à 98 %. Ce qui est remarquable pour certains quartiers qui sont dans la souffrance depuis des années à cause des dégâts de l’hivernage. Donc avec l’aide du maire de Dakar, nous avons trouvé urgent d'intervenir très rapidement avant les pluies. Je peux garantir que d’ici le 15 février tous les chantiers qui ont été démarré seront livrés aux populations », s'est réjoui M. Mbengue devant le maire de Dakar.





Au-delà de cette stratégie de lutte contre les inondations, la commune de Hann va recevoir sur trois ans des financements importants pour améliorer le cadre de vie.