Rencontre sur Tinder : l’homme marié, la voleuse et les 20 millions

Le journal souligne que les faits remontent à février dernier : les deux tourtereaux, pour mieux se connaître, decident de profiter d’un dîner avant de rejoindre l’appartement de M. Diagne. En cours de route, voyant que son compagnon tenait un sac rempli d’argent, A. Ndangane ourdit un plan. C’est ainsi qu’elle se plaint de maux tête, obligeant l’homme à faire le tour des pharmacies afin de la soulager avant de s’emparer du sac lorsque ce dernier est sorti de l’appartement. Ce dernier a eu la surprise de sa vie à son retour.





La source signale qu’il a fallu que la victime attende presque une année avant que la voleuse ne soit appréhendée.





A la barre du tribunal d’instance de Dakar, la mise en cause a reconnu le vol mais contesté le montant, évaluant le montant en cause à 10 millions.





« Quand on était ensemble, j’ai remarqué qu’il ne quittait pas des yeux son sac. D’ailleurs, j’ai aperçu les deux sachets contenant de l’argent. Après avoir commis le vol, j’ai eu peur. Je suis d’abord partie à Tamba avant de me rendre en Gambie puis au Mali. Depuis lors, je ne me sens pas bien psychologiquement », a-t-elle avoué.





Elle a par la même occasion réitéré l’accord conclu devant les enquêteurs : Après un premier versement de 1,5 millions, la famille de la prévenue s’est engagée à rembourser la partie civile par tranche.