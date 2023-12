Rentabilité du marché d’intérêt national (MIN) et de la gare des gros porteurs : Le gouverneur de Dakar et la SEMIG en phase avec les acteurs









Dans l’objectif de discuter sur la stratégie à dérouler en vue de la rentabilité du marché d’intérêt national (MIN) et de la gare des gros porteurs, des représentants d’associations de commerçants et de transporteurs ont tenu une rencontre à Diamniadio.





Son but, selon le gouverneur de Dakar, est de faire en sorte que le MIN et la gare des gros porteurs soient davantage utilisés par les usagers (commerçants, agriculteurs, transporteurs, consommateurs…) pour plus de rentabilité.





D’ailleurs, explique Al Hassan Sall, la Direction générale de la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs (SEMIG) a posé les actes qu’il faut pour que les acteurs concernés puissent adhérer à cette vision du président de la République, qui consiste à construire des infrastructures pour décongestionner Dakar », renseigne-t-il.





En effet, pour le gouverneur, les agriculteurs, transporteurs et autres usagers du MIN et de la gare des gros porteurs doivent savoir que ces infrastructures leur appartiennent, rappelle M. Sall.





Présente à de la cérémonie, Fatoumata Niang Ba, la directrice de la SEMIG, a salué la démarche entreprise par le gouverneur Sall de réunir les usagers de ces deux infrastructures commerciales en vue de leur utilisation à grande échelle et de leur rentabilité.





Elle invite ainsi tous les acteurs à conjuguer leurs efforts afin d'optimiser la rentabilité du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs pour la réduction des stationnements anarchiques à Dakar.