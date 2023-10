Repeuplement du fleuve Sénégal : le Coordonnateur du PUMA annonce un démarrage effectif sur le terrain des activités concourantes

A Diélla, un village de pêcheurs à cheval sur le fleuve Sénégal dans le département de Kanel, les populations ont consacré une grande fête au projet de repeuplement du fleuve Sénégal, avec en point d'orgue l’organisation d’un ‘fifiré’, une tradition culturelle des soubalbés dédiée aux grand événements. Marquant ainsi leur engagement devant le projet de reconstitution des stocks halieutiques dégradés, en vue de la relance de la pêche dans la vallée du fleuve Sénégal, les populations ont remercié le coordonnateur national du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), M. Moussa Sow.





A travers une action concrète, le PUMA qui vise la promotion de l'aquaculture dans la vallée du fleuve Sénégal, s'est engagé à construire un ouvrage dédié au niveau du village de Diélla, dès le mois de janvier. « Les populations se sont appropriées le projet de repeuplement du fleuve Sénégal que le PUMA entend dérouler, il s’agit maintenant de passer à son opérationnalisation avec un démarrage effectif sur le terrain des activités concourantes », a fait savoir l’autorité en charge du PUMA.





À l’instar du préfet du département, Cheikh Ahmadou Ndoye, il juge que le projet de repeuplement est d'une importance capitale dans le département de Kanel à cause du grand potentiel de la zone où le réseau hydrographique est très dense et permanent.





Évoquant les conséquences liées à la raréfaction des poissons notamment l’insécurité alimentaire, l’artiste Baaba Maal, ambassadeur du projet, a demandé aux populations de refuser la fatalité devant les problèmes, et de se positionner à relever les défis. Se félicitant de la dimension fédératrice du fleuve et de l’entente entre les communautés sénégalaises et mauritaniennes habitant entre les deux rives du fleuve, Baba Maal, juge que « l’initiative du repeuplement du fleuve du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), au-delà de poser les jalons d’un développement économique pour les populations du fleuve, porte aussi les attributs de renforcer la cohésion que partagent la Mauritanie et le Sénégal».





Après avoir rappelé la pertinence du PUMA, le coordonnateur national, a indiqué que ce programme a fait sa propre promotion de par sa pertinence face aux besoins criards et urgents en infrastructures de base aux fins de modernisation des axes et territoires frontaliers et l’amélioration des conditions de vie des populations.