Repeuplement du Fleuve Sénégal : Vers une convention de partenariat PUMA-OMVS

Une rencontre tripartite entre le programme d’urgence de modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA), la direction de la pêche continentale (DPC) , et l’organisation pour la mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a eu lieu sur le Projet de Repeuplement de la Vallée du Fleuve Sénégal et de la revalorisation des plans d'eau naturels.