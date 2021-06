Réponse à ses détracteurs : Diary Sow solde ses comptes

Revoilà Diary Sow. Elle rebondit et lance une nouvelle contre-attaque contre ses détracteurs.





Sur sa page Instagram visitée par Les Échos, la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 solde ses comptes.





Critiquée pour sa disparition, elle demande à ses détracteurs de mener une petite enquête avant de balancer sur elle des commentaires et critiques.





"S'attaquer au physique, à l'intellect, aux idées, à l'ethnie, au genre, rien ne justifie une pareille violence", écrit-elle.





Diary Sow signale qu'elle fait l'objet d'attaques méchantes et d'insultes en permanence sur sa page Instagram.





"Toi ta place est à l'asile. À ta place, je me cacherai et me ferai petite", lui balancent les internautes.