Réponses du Juge d'instruction aux requêtes de Sonko: Pourquoi ça traîne

Ousmane Sonko avait déposé, la semaine dernière, des requêtes auprès du juge d’instruction afin de disposer du dossier et pour qu’une date soit fixée pour les auditions au fond. Mais, pour l’instant, rien ne semble bouger.



Le dossier est toujours au Parquet. Le juge l’avait transmis au Procureur de la République pour avis avant de pouvoir rendre son ordonnance, renseigne Les Echos. Cet avis n'est pas encore disponible.



Et dès que le chef du Parquet lui aura retourné le dossier, le magistrat instructeur pourra rendre son ordonnance dans laquelle il pourra accorder ou refuser au leader de Pastef ses requêtes.



Pour rappel, Ousmane Sonko avait déposé auprès du juge du deuxième cabinet, via ses avocats, deux requêtes, pour réclamer la copie du dossier et une convocation pour une audition au fond et la mainlevée du contrôle judiciaire.