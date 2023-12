Reprise des activités au marché Tilène de Ziguinchor : "L'incendie de Saint-Maur va servir d'accélérateur", Yaye Fatou Diagne

"Le marché Tilène de Ziguinchor, nous nous désolons du retard qui était dû, comme vous le savez, à l'exécution budgétaire, les procédures d'exécution, le Covid-19 qui est passé par-là et cette année, malheureusement, l'hivernage. La pose de dalles avait coïncidé avec l'arrivée de l'hivernage. La pose de dalles a bien démarré après l'hivernage. Il ne reste que quelques parties à jointer",a souligné la coordonnatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés.





À en croire Yaye Fatou Diagne, la reprise des activités au sein du marché Tilène n'est qu'une question de jours. " Une délégation sera là la semaine prochaine pour visiter. Malheureusement, nous étions sur le chemin d'envisager la réouverture du marché Tilène, que sinistre est survenu. Cela ne servirait que d'accélérateur pour qu'on puisse ouvrir le marché Tilène".





La coordonnatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés s'exprimait lors de la visite du ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale à Ziguinchor. Thérèse Faye Diouf était venue au chevet des sinistrés du marché Boucotte, au nom du président Macky Sall.





"Le président de la République nous a demandé de venir manifester toute sa solidarité envers les commerçants victimes de cet incendie et d'apporter également une enveloppe de 50 millions pour permettre à ces commerçants d'assurer les premières charges urgentes. En plus de cela, 10 t de riz ont été remises toujours pour soulager la souffrance de ces victimes-là", a expliqué la ministre.





Thérèse Faye Diouf a tenu à rassurer que le gouvernement déroule un chantier extrêmement important pour la vie économique à Ziguinchor, surtout pour le secteur informel et formel. Elle fait ainsi mention "de la construction en cours du marché Tilène à travers le Programme de la modernisation des marchés, sous la tutelle du ministère du Commerce".