Reprise des hostilités en Casamance- La Coscpac appelle au cessez-le feu

Les membres de la coordination sous régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (Coscpac) constatent avec regret la reprise des hostilités entre les forces de l’armée sénégalaise et les factions sud du mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc).

« Ce regain de tension est profondément regrettable dans un contexte d’accalmie et de retour progressif des déplacés et réfugiés vers leurs foyers d’origine », lit-on dans leur déclaration lue hier au cours d’un point de presse organisé à Ziguinchor.

Aussi, demandent-ils à l’Etat et au Mfdc des retrouvailles autour de la table de négociation afin de définir les contours d’une paix définitive en Casamance et aux forces vives du Sénégal à s’employer et à s’investir au dialogue et à la négociation.