Reprise du transport : Gora Khouma & Cie se réjouissent des nouvelles mesures

Goro Khouma apprécie les nouvelles mesures

Les transporteurs jubilent, après l’annonce, par le ministre de l’Intérieur, de la reprise du transport interurbain et de l’ouverture des gares routières, à compter du dimanche 7 juin 2020.





Réagissant sur les ondes de Zik Fm, le président des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma, qui mettait récemment en garde l’Etat du Sénégal contre ce qu’il considérait comme une «non-assistance à personne en danger», s’est réjoui de ces nouvelles mesures concernant le secteur des transports terrestres.





«Nous rendons grâce à Dieu et remercions le président Macky Sall», lance-t-il d’emblée. «En tant que syndicaliste, si nos revendications ont été entendues par l’autorité qui a pris des décisions dans ce sens, on ne peut que rendre grâce à Dieu et l’en remercier. Nous sommes dans des situations pénibles. C’est difficile, pour des pères de famille, de rester trois mois sans activité et sans revenu», confie-t-il.