Résilience des systèmes alimentaires et adaptation au changement climatique : Une aide de 200 millions de dollars destinée au Sénégal

Dans le cadre de la troisième phase du Programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP–3) le Sénégal a obtenu un financement de l'IDA estimé à 200 millions de dollars US. Ceci, pour renforcer son système face à l'insécurité alimentaire et améliorer la résilience des systèmes alimentaires au Sénégal.





"Quelque 600 000 personnes, dont 40 % de femmes, bénéficieront directement de ce nouveau programme. Les bénéficiaires incluent des agriculteurs et des éleveurs, de petits producteurs et transformateurs ainsi que des micro-entrepreneurs agricoles. Des fournisseurs de services financiers ainsi que des institutions publiques et privées bénéficieront également de ce programme. L'économie sénégalaise connaît une des croissances les plus rapides d'Afrique de l'Ouest", lit-on dans un communiqué de la Banque mondiale (BM).





La BM a noté que la forte performance économique qu'a connue le pays au cours de la dernière décennie

ne s'est pas traduite par une réduction significative de la pauvreté, du fait d'une série de différents chocs. "Notamment la hausse des prix de l'énergie, des engrais et des produits alimentaires. Bien que le Sénégal dispose du potentiel pour remplacer ses importations par des productions locales, il reste, comme de nombreux autres pays de la région, un importateur net de denrées alimentaires et il doit mener des actions afin d'assurer la sécurité alimentaire de sa population", assure l'institution de Bretton Woods.





Toutefois, Chakib Jenane, directeur régional à la Banque mondiale pour le développement durable, précise que "le programme FSRP-3 offre une opportunité unique pour remédier aux principaux facteurs de l'insécurité alimentaire au Sénégal et établir la résilience de ses systèmes alimentaires".