Responsabilité politique : Aïssata Tall Sall invite les femmes à l'autocritique

Depuis des années, les femmes se battent pour faire respecter leurs droits. La journée du 8 Mars a d'ailleurs été consacrée à la gent féministe à cet effet. Pourtant, dans plusieurs secteurs, les hommes continuent de rester majoritaires, notamment dans les institutions décisionnaires et politiques.







Pour Aissata Tal Sall, c'est aux femmes de faire leur propre autocritique et d'arrêter d'attendre que tout leur soit donné. "Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas tout le temps jeter la pierre aux autorités. Il faut que nous aussi, les femmes, fassions notre propre autocritique. Parce que si nous attendons que tout nous soit donné, peu nous sera donné. Il faudrait que nous prenions le taureau par les cornes. Il faudrait que nous puissions comprendre que c'est notre propre combat, que nous sommes légitimes à le porter et même l'imposer aux décideurs pour que la femme puisse changer de registre dans les responsabilités publiques et politiques".





"Les hommes sont excellents dans le jeu, la compétition, mais les femmes sont excellentes dans le résultat, dans le souci de l'amélioration", a ajouté Aissata Tall Sall, insistant sur le fait que les responsabilités des femmes dans les tâches ménagères peuvent être transplantées dans la gestion des affaires politiques.





Seule femme à occuper un département régalien dans le gouvernement de Macky Sall, Aissata Tall Sall ne veut pas cloîtrer la mesure de l'importance des femmes à un poste ministériel. Tout de même, elle demande à ses sœurs et consœurs de "bousculer les portes".