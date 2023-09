Restauration de la mangrove dans le Blouf :150 jeunes mobilisés pour reboiser une bande de 6 hectares

Six (06) hectares de bandes de mangroves des villages de Bessire, Dianky et Kagnobon, dans les communes de Diegoune et Kartiack vont être reboisés dans le cadre des activités de restauration de la mangrove dans cette partie du Sud du pays. 150 jeunes du Sénégal, de la Gambie de la Guinée-Bissau et de la Guinée qui partagent cette vision de restauration et de préservation de cet écosystème se sont retrouvés dans le Blouf pour aider ces communautés et les femmes surtout à retrouver les activités rizicoles d'antan paralysées par l'avancée du sel et le manque de produits halieutiques dans la zone à cause de la disparition de la mangrove.





Boubacar Mballo chef équipe technique chargé de ce reboisement affirme à l'occasion que les jeunes ne doivent pas rester les bras croisés. Tous les jeunes, dit-il, doivent participer à la restauration ou à la préservation de cet écosystème, vu le contexte de changement climatique.







- Le plaidoyer des jeunes







Sadou Ba président du club changement climatique a demandé au Sous-préfet de l'arrondissement Tendouck d'utiliser tout son poids et de formuler un plaidoyer afin que les autorités locales voient et comprennent que c'est de leurs responsabilités de protéger et restaurer l'écosystème et l'environnement. L'environnement étant une compétence transférée ces jeunes plaident ainsi pour une présence des autorités locales à leurs côtés et puissent les pousser et les accompagner à réussir cette lutte. Sadou Ba insiste sur l'importance que les municipalités accompagnent les initiatives des jeunes pour avoir un environnement sein.

Ces jeunes avec leurs frères et camarades de la sous région veulent une forêt de mangrove dans leurs zones, dans la Casamance surtout où la dégradation de l'écosystème est visible partout. Ces 150 jeunes de la Gambie, des deux Guinée et du Sénégal, à travers cette volonté commune de restauration de la mangrove et de protection de l'environnement, espèrent engager la diplomatie et mettre en réseau les jeunes sans attendre les États ou les collectivités territoriales.





En réponse à ces jeunes environnementalistes, le Sous-préfet de l'arrondissement de Tendouck, Mbaye Diouf a promis de jouer sa participation pour mener le plaidoyer et travailler à ce que les collectivités territoriales intègrent la restauration de la mangrove dans leurs plans de développement ou d'intégrer des actions concrètes pour la restauration de la mangrove dans le Blouf. En cela, l'autorité administrative a invité vivement ces jeunes à ne pas limiter uniquement leurs interventions sur la mangrove. Mbaye Diouf exhorte et encourage ces jeunes à la restauration de la forêt et lutter contre les coupes abusives de bois.





- Reboisement d'arbres fruitiers et ombragés à Diegoune en lieu et place de la mangrove.