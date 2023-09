Restauration des mangroves à Ziguinchor : Des jeunes au front la reconquête des rizières perdues

Dianky, Djilapao, localités situées dans le Blouf, l'activité rizicole a été pendant longtemps pratiquée sur l'étendue des périmètres rizicoles. Aujourd'hui, la montée des eaux salées a fait perdre des rizières aux communautés locales. Sur ces terres salées pousse un tapis herbacé généreux. Ces aires sont très fréquentées par des troupeaux de vaches. Les jeunes veulent à tout prix inverser cette tendance. Reportage à Dianky avec les jeunes de Kouéca et le club changement climatique de Ziguinchor.





Après une marche d'environ 1 km pataugeant des eaux pluviales qui ont inondé les bas-fonds rizicoles, nous voilà à hauteur de la zone marécageuse. Ici, les jeunes plongent des propagules dans la vase. Sous une pluie battante, du lundi 25 septembre 2023, le cœur de la mangrove de Dianky bat au rythme de la restauration. On croit que ce que la main de l'homme a gâtée, elle peut bien la restaurer. Il y a une vingtaine d'années, le biseau salé avait contraint les femmes à abandonner une partie de leurs rizières. La reconstitution de la mangrove a reconquis les terres perdues.





Samsidine Sonko, président de l'Association des jeunes de Kouéca, quartier de Dianky n’a pas une idée nette des superficies envahies par l'avancé de eaux salées de la mer. Toutefois, il se souvient que l'essentiel des surfaces rizicoles produisaient beaucoup de riz. " Toutes ces surfaces que vous avez vues étaient des rizières. Beaucoup de quantités de riz étaient récoltées. D'ailleurs, vous avez vu les vaches, elles sont là. Auparavant, personne n'osait, à cette période, laisser ses vaches ici parce que tout est cultivé. Aujourd'hui, cette avancée de la langue salée est extraordinaire. Elle inquiète la population. Et, vraiment c'est compliqué ", confie Samsidine Sonko.





Une question de survie







La forte mobilisation des jeunes pour sauver des rizières a été saluée. Les jeunes sont en croisade contre la langue salée. La récupération des rizières envahies par le sel est une question de survie.





"Avec la restauration de la mangrove, le sel peut être piégé et ne pourra plus atteindre les rizières", renseigne Sadou Ba, président du club changement climatique qui a ajouté : '' la mangrove joue un rôle très important. Elle peut jouer le rôle de filtre du sel, en plus d'être une zone de reproduction de poisson ".





L’éveil de conscience des communautés





Après la réalisation de 15 hectares de la mangrove à Dianky (5) et Djilapao (10), les jeunes comptent sur la sensibilité des communautés pour la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes en Casamance, et dans le Blouf particulièrement. Ils projettent d'organiser des tables rondes, des séances de sensibilisation des jeunes et des populations. L'objectif, c'est d'enclencher une dynamique communautaire pour préserver les mangroves.





Le suivi, l’autre paire de manche







Le président du club changement climatique de Ziguinchor appelle aussi à l'implication des services étatiques. Les jeunes de Kouéca vont s'engager au sein de leur communauté villageoise afin de leur faire comprendre que la restauration de la mangrove et la préservation des ressources naturelles sont bénéfiques à tout point de vue. « La sensibilisation est la seule chose à faire pour que la mobilisation continue au bénéfice de la restauration et la préservation des ressources naturelles", a laissé entendre Samsidine Sonko.