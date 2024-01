Restriction des exportations du riz indien : Menace sur le « Ceebu Jën » !

Connu pour son plat national « le Ceebu Jën, riz au poisson » inscrit au patrimoine mondial immatériel par l’UNESCO, le Sénégal risque de connaître une pénurie de riz d’ici le mois de mars 2024. Pour cause, la décision de l’Inde de restreindre ses exportations de cette céréale très prisée au pays de la Téranga. En effet, même si le Sénégal bénéficie d’une dérogation, le risque est quand même réel, selon les producteurs de Bokhol. A les en croire, en plus de ces restrictions les difficultés notées dans la production rizicole locale (absence de semences de qualité, le manque d’accompagnement de l’État et l’accès au crédit bancaire) sont venues accroître le risque de pénurie.







« Je confirme cette information. Tout cela est dû au manque de financement causé par la banque agricole. D'ailleurs, explique-t-il, c'est ce qui justifie, depuis quelques années, la baisse de rendement. Car nous sommes confrontés à un réel manque de semences de bonne qualité », rapporte le président des riziculteurs de Bokhol, Alassane Gueye.





Ainsi, face à une telle situation qui serait insoutenable pour les ménages, les productions demandent le respect strict des négociations signées avec le gouvernement.