Restrictions, porno, maquillage… : l’équipe digitale du Prodac perd le contrôle de sa page Facebook

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a reçu, le 24 août dernier, un plaignant peu habitué à ses locaux. Il s’agit du Programme national des domaines agricoles communautaires (Prodac). Celui-ci a porté plainte contre inconnu(s) pour accès et maintien frauduleux dans un système informatique et entrave au bon fonctionnement d’un système informatique.



D’après nos informations, l’équipe digitale du Prodac a constaté, vendredi 18 août, que le compte Facebook dont elle assure l’administration a été piratée. Les accès «Administrateur» ont été supprimés, le profil du compte ainsi que la page de garde ont été modifiés, et des contenus à caractère pornographique y ont été régulièrement publiés.



Ne pouvant plus reprendre le contrôle de son compte Facebook, notamment à causes des restrictions imposées par les pirates, le Prodac a saisi la DSC.



Une enquête est ouverte.