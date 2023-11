Retard de salaires : Des retraités et fonctionnaires de Louga accusent La Poste





Les fonctionnaires et retraités de Louga sont très remontés contre la Poste Finance. Et pour cause ! Ils perçoivent leurs salaires dans des conditions à la limite inhumaines, alors que certains parmi eux ont du mal à entrer en possession de leur épargne.





Face à cette situation, les clients haussent le ton. « Sur toute l’étendue du territoire national, toutes les agences de Poste Finance ont déjà payé. Mais ici à Louga, on ne nous paie pas encore et chaque fois, c'est des retards à n'en plus finir. C'est une inquiétude que nous posons sur la table et nous voulons avoir des réponses plausibles. De plus, nous sommes payés dans des conditions très difficiles. Les locaux sont exigus, car ils abritent en même temps les fonctionnaires et les retraités dans une petite salle qui ne peut même pas contenir 10 personnes. Il y a un seul guichet pour toute la région de Louga. Ça ne nous honore pas », déplore Moussa Sarr, leur porte-parole sur les ondes de la Rfm.





Ces clients pointent du doigt les autorités postales de Louga. "Il y a des gens qui ont épargné leur argent depuis 15, voire 20 ans. Maintenant qu'ils veulent entrer en possession de leur épargne, c'est la croix et la bannière. Nous dénonçons cela jusqu'à la dernière énergie. Nous avons essayé de contacter les autorités postales de Louga, mais chaque fois, elles nous donnent des réponses qui sèment le doute. Elles ne nous disent pas la vérité et c’est frustrant", se désole-t-il.