Retard de salaires : Les Agents de sécurité de proximité montent au créneau et pointent du doigt le nouveau directeur

Les Agents de sécurité de proximité (Asp) sont très remontés contre leur nouveau directeur général. En effet, ils estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées depuis l’arrivée de ce dernier. Ainsi, ils demandent des explications et exigent le paiement de leurs pécules dans les plus brefs délais. Sous couvert de l’anonymat un agent a parlé sur Rfm.