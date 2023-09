Retard dépollution baie de Hann : Là où le bât blesse





Septembre 2024, est la nouvelle date retenue par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement pour la dépollution de la baie de Hann et le Centre de traitement des eaux usées. Serigne Mbaye Thiam a donné l’information, lors de l'émission "Jury du dimanche" sur iRadio.





Faut-il le souligner : un retard sur la date de démarrage des travaux a été noté. Explications du ministre : « Quand une entreprise qui gagne un marché et commence à exécuter les travaux est défaillante, quand vous résiliez, vous devez respecter les codes des marchés. Nous devons d’abord faire le circuit de résiliation. Pendant cette période-là, les travaux sont arrêtés. Normalement, les travaux doivent se terminer au plus tard en septembre 2024. »





Serigne Mbaye Thiam explique le retard par la non-qualification des entreprises (l'Allemande Pfeiffer) qui avaient souscrit à l’appel d’offres.





Il précise tout de même que la baie ne sera pas complètement dépolluée. "Avec le temps, on ne va plus injecter des eaux usées et la qualité de l’eau va s’améliorer. Le processus de dépollution va commencer quand les ouvrages seront terminés".





Pour rappel, les travaux de restauration de la qualité des eaux de la baie ont commencé en septembre 2020.