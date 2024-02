Retour de parquet pour Rose Wardini

Poursuivie pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste, Rose Wardini a été déférée au parquet de Dakar ce lundi 05 février 2024. Après une journée à la cave du palais de justice, elle a bénéficié d’un retour de parquet.





Rose Wardini devra donc prendre son mal en patience. La balle étant dans le camp du procureur, la candidate à l'élection présidentielle de 2024 pourrait voir son dossier confié à une juge d’instruction.