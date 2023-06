Retour des étudiants dans les régions : La solidarité et la téranga sénégalaise en exergue

La solidarité naît de la douleur. Aujourd’hui, si beaucoup d’étudiants ont pu quitter le campus social qui n'était plus en sécurité, à cause des échauffourées de ces derniers jours, c’est bien grâce à la solidarité et à l’esprit de téranga de certains compatriotes.







Pour ne pas la citer, Sophie Guèye, la fondatrice des Racines de l’espoir, pendant la période de turbulences que traversait le Sénégal ces 1er, 2 et 3 juin, a aidé des milliers d’étudiants à rejoindre leurs familles saints et saufs. Celle qui a fait du social son leitmotiv, avec la diligence et le professionnalisme de son équipe, a su mobiliser des véhicules de transport pour acheminer en toute sécurité les étudiants désirant regagner leurs régions d’origine.





A partir de l’UCAD, de l’université Alioune Diop de Bambey, Assane Seck de Ziguinchor, l'UGB de Saint-Louis, tous les étudiants en détresse ont été pris en charge par ces philanthropes, dont l’influenceuse Faynara.





Dans la cité du Rail également, des jeunes, sous la bannière de l’association Thiès en marche, se sont organisés pour venir en aide aux étudiants. Après avoir convoyé les ressortissants de différentes régions chez eux, l’équipe thiessoise a offert des repas à ceux logeant encore dans le campus.





De leur part, des étudiants ont lancé des cagnottes pour faciliter le déplacement à leurs camarades.