Revendications du Collectif interministériel des agents de l'Administration : Les agents ne voient pas encore le bout du tunnel

Le Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise a rencontré le Premier ministre, le mardi 6 février 2024. Ils ont ainsi échangé sur leur plateforme revendicative.





"Le Premier ministre avait pris bonne note et a donné des instructions au ministre des Finances et du Budget pour qu’il lui fasse une estimation budgétaire de nos revendications, car générant une incidence financière. Amadou Ba nous avait promis de nous donner une réponse le vendredi 9 février 2024. Ce même jour (9 février), le Premier ministre a rencontré les centrales syndicales pour échanger avec elles et faire le point de leurs revendications. Le chef du gouvernement a encore donné des instructions à M. Moustapha Ba de lui faire parvenir toutes les informations relatives aux augmentations de salaire par catégorie que l'Etat a faites de 2022 jusqu'à maintenant", lit-on dans le communiqué du collectif.





Il déplore que lors de cette rencontre, "le ministre des Finances a évoqué la question de l'indemnité de logement, en l'assimilant avec l'indemnité spéciale complémentaire que le gouvernement avait allouée à tous les fonctionnaires de l'Administration en 2022. Nous estimons que le ministre des Finances s'est trompé sur toute la ligne en voulant nous faire comprendre que l'indemnité de logement est comprise dans l'indemnité spéciale complémentaire et d'autres types d’indemnité. Nous lui rappelons que sur les 175 000 agents émargeant dans le budget de l'Etat, les 157 000 disposent d'une indemnité de logement, en plus de la revalorisation salariale".





Il ajoute : "L'indemnité de logement qui est attribuée à certains corps est comprise entre 50 000 et 1 000 000 F, et parmi ces corps, les enseignants, les corps militaires et paramilitaires, certains agents de la santé et les magistrats, pour ne citer qu'eux, bénéficient en plus de la dernière revalorisation salariale, au même titre que les agents interministériels."