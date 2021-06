Reversement des agents de l’ex Ads à l’Aibd: le syndicat des travailleurs exige le respect des engagements de l’Etat

Lors d’un point de presse, ce jeudi, dans les locaux de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, le Syndicat des personnels des aéroports du Sénégal (Spas) a abordé la question de la dissolution de l’Agence des aéroports du Sénégal (Ads). Et, c’est pour exiger le respect des engagements pris par l’Etat. « Le but de cette rencontre est de vous faire part de la publication du décret 2021-746 signé depuis le 10 juin disant que l’Agence des aéroports du Sénégal (Ads) est dissoute. Il est aussi stipulé dans le même décret que son personnel et son patrimoine seront reversés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd Sa) », a fait savoir Djibril Sakho, Secrétaire général dudit syndicat. Il soutient, par ailleurs, que lors de la signature du décret, l’Etat avait pris l’engagement de ne licencier aucun employé des Ads.





« Les engagements de l’Etat sont le fait qu’aucun agent ne sera licencié, tous les agents seront reversés à Aibd. Ce reversement concerne l’ensemble des prestataires, des temporaires et des agents permanents des Dakar et des régions », précise M. Sakho.





Il indique que les agents de l’Ads attendent de l’Etat l’application stricte dudit décret et le respect des engagements.





Selon le syndicaliste, il a été aussi mis sur pied une commission Ad hoc qui est dévolue à Aibd Sa et qui va traiter du plan social et du patrimoine. A ce titre, M. Sakho rappelle que ses camarades et lui n’accepteront pas qu’une personne autre qu’un agent de l’ex Ads les représente dans ladite commission pour prendre des décisions à leur place. « Les travailleurs de l’ex Ads ne sauraient accepter qu’un autre travailleur qui ne provient pas d’Ads siège dans cette commission pour faire on ne sait quoi parce que la dissolution, le redéploiement, l’affectation du patrimoine de Ads c’est nous qui les subissons », a-t-il scandé devant les journalistes.