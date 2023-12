REVETEMENT EN BTP ET EN LEADERSHIP DE L’ENTREPRENARIAT : L’APIX offre une formation à 75 membres de l’UNCS

APIX SA, dans le cadre de sa politique de promotion de l’initiative privée, a appuyé l’Union Nationale des Carreleurs du Sénégal par la formation de soixante-quinze (75) Carreleurs sur le thème « Revêtement en BTP et en leadership de l’entreprenariat » dont le parrain de l’édition 2023-2024 est Pape Makhtar LO.





Cette formation vise les formateurs du métier qui sont venus des quarante-six (46) départements du pays. Elle s’est déroulée sur trois jours au Centre Sectoriel de Formation Professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CSFP-BTP).





La remise d'attestations s'est déroulée ce dimanche 17 décembre au Centre Sectoriel de Formation Professionnelle (CSFP) de Diamniadio. Le Directeur du Capital Humain, Ibrahima BA, qui représentait le Directeur Général de l’APIX, Dr Abdoulaye BALDE, a magnifié le soutien permanent de l’Agence de Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux envers les secteurs de la formation et de l’entreprenariat. « APIX- S.A dans le cadre de sa politique de renforcement d’initiatives a appuyé l’UNCS dont les membres sont présents dans les 46 départements du Sénégal. On a mis à la disposition du pays de nouveaux techniciens qui pourront être à niveau de pouvoir développer leur métier. Vous avez entendu le Chef de l’État lors de la cérémonie des Daaras préconiser la formation continue en demandant aux arabisants de s’inscrire dans les écoles habilitées que l’État a mis en place pour l’obtention de diplômes qui leur permettra d’avoir des métiers très différents de ce qu’ils font actuellement. Je suis très flatté que APIX soit un des partenaires stratégiques pour promouvoir ce métier », a-t-il déclaré.





Cependant, le DCH a exhorté l’UNCS a encourager l’enrôlement féminin car le nombre de femmes est très minime. Forte de 6075 membres dans les 46 départements, l’Association Nationale des Carreleurs du Sénégal (UNCS), par la voix de son Président Iba DIA remercie l’APIX ainsi que son Directeur Général, Dr Abdoulaye BALDE. « Cette formation des formateurs est un tournant de notre vie professionnelle. Avec cette aide de l’État du Sénégal, nous tendons la main au Président de la République, Macky SALL et le Premier Ministre Amadou BA pour qu’ils nous accordent des audiences. Je lance un message à tous les artisans du Sénégal de se rapprocher de l’APIX, surtout ce qui ne savent pas le rôle qu’elle joue, d’autant qu’elle est là pour la jeunesse. APIX nous a aidés à devenir de futurs formateurs dans les différents centres de formation installés par l’État à travers tout le pays », a affirmé le Président de l’UNCS. Un des récipiendaires, Fallou FALL de Diourbel a cependant alerté sur le comportement que doit avoir le carreleur.





« Nous avons un métier noble et quand un client qui a sué sang et eau pour construire sa maison, nous devons lui rendre service avec un travail de qualité et beaucoup desérieux. Ce serait une honte de prendre son argent et de ne pas lui donner satisfaction », a prévenu ce dernier. L’émotion à son comble quand le parrain de cette édition 2023-2024, Pape Makhtar LO a fondu en larmes et suppléé par son fils, ingénieur de son état. « J’ai été baptisé par l’argent du carrelage et qui a entièrement financé mes études jusqu’à ce que je devienne ingénieur. C’est vous dire que durant toute sa carrière, le parrain a été un véritable passionné. Il ne voulait même pas qu’on lui parle de retraite. Si vous le prenez en exemple, vous ne le regretterez jamais », a-t-il fait savoir.