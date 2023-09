Risques de débordement du fleuve Gambie : la station hydrométrique de Kédougou dépasse la cote d’alerte de 0,44 m

La situation hydrologique des différentes stations hydrométriques suivies au niveau du fleuve Gambie et de ses affluents est en hausse.





En effet, au niveau de la station de Kédougou, l’évolution du plan d’eau a été rapide durant ces soixante-douze dernières heures. Le niveau du fleuve est passé de 4,59 m le 18 septembre, à 5,59 m le 19 septembre à 18 h, puis à 6,84 m hier pour passer à 7,44 m ce jeudi, dépassant ainsi la cote d’alerte qui est de 7 m.





Si les conditions météorologiques et la situation actuelle se poursuivent ou se maintiennent, la cote d’alerte de la station hydrométrique de Mako sera atteinte, cite un communiqué de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau des régions de Tambacounda et de Kédougou.





Le bulletin hydrologique en date du 20 aout 2023, parcouru par Seneweb, fait état d’une montée importante d’eau notée à Diaguiri et à Niokolo-Koba qui peut accélérer les débordements à Mako. Les bananeraies qui bordent les rives du fleuve aux environs de Gouloumbou sont particulièrement exposées aux débordements du fleuve. D’où une surveillance accrue de l’axe Kédougou – Mako – Gouloumbou, car le temps de propagation de l’onde de crue est de soixante-douze heures entre Kédougou et Gouloumbou, conclut le communiqué.