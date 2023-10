RSE: 87 millions FCFA investis par l’entreprise britannique Innovo et son partenaire SF capital pour rénover 3 écoles à Kaolack

Par un geste fort Innovo Group (ex ASGC Sénégal) a réaffirmé sa volonté de mener une politique de Responsabilité sociétale des entreprises à fort impact sur les populations. En partenariat avec Moustapha Sow, PDG de SF Capital Groupe et président du conseil d’administration de Microsen, l’entreprise multinationale de construction Innovo Group (ex ASGC Sénégal) a procédé à la remise des clés de quatre écoles réhabilitées à Ndorong (Kaolack).

Le choix de ces établissements montre l’attachement du partenaire Moustapha Sow à sa ville natale Kaolack d’autant plus qu’il avait à cœur de faire un grand geste pour l’école Mouhammadou Mansour Ba où il a fait ses études élémentaires. Par ce bel élan de générosité ce digne fils du terroir voulait particulièrement commencer par là où « j’ai été formé aux valeurs du travail et de l’excellence ».





Durant cette belle fête de l’excellence et du savoir les acteurs de l’éducation ont magnifié le geste d’Innovo Group et son partenaire Moustapha Sow. Ndeye Couna Faye, directrice de l’école Mouhammadou Mansour Ba souligne que « cette réhabilitation est venue à son heure d’autant plus que notre établissement construit depuis 1958 présentait de réels risques sécuritaires et sanitaires pour les enfants ».