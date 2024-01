Rufisque : La razzia d'un gang de 6 bandits qui a dépouillé un professeur de 1,5 million F CFA

Le commissariat central de Rufisque a déféré, hier lundi au parquet, un agresseur notoire pour association de malfaiteurs, vols en réunion commis avec violence et usage de moyen de locomotion. C. I. Mbaye et ses compères ont fait plusieurs victimes dans la ville de Mame Coumba Lamb.









Le mardi dernier, le commissaire Mamadou Lamarana Diallo a été informé par téléphone d'un cas de vol avec violence. Séance tenante, le limier en chef de Rufisque a dépêché ses hommes sur les lieux indiqués. Sur place, les policiers ont embarqué Cheikh Ibra Mbaye qui a été déjà interpellé par des victimes et de bonnes volontés.





L'arrestation de ce malfaiteur est consécutive des déclarations et des plaintes relatives à des cas de vols avec violence dont le mode opératoire des mis en cause était similaire. Il s'agit d'un gang de six individus qui opéraient avec trois motos à Rufisque. Ils ont fait plusieurs victimes, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.





Un professeur dépouillé de 1,5 million F CFA





Le mardi dernier, un professeur d'histoire et de géographie a été victime d'une agression à Rufisque. Ce jour-là, T. Goudiaby est sorti de l'agence CBAO pour rallier le CEM Arafat 2 à bord d'une moto. Il sera agressé par des malfaiteurs à hauteur du terrain du quartier Ndar Gou Ndar. Il sera dépouillé de 1 530 000 F CFA. Les auteurs étaient au nombre de six à bord de trois motos.









B. Sow dépouillé de 16 millions F CFA





B. Sow, lui, se rendait à la SOCOCIM, au cours du mois de juin 2023, pour effectuer un versement. Il sera suivi sur sa moto par des bandits à moto jusqu'au rond-point de la SOCOCIM où il a été heurté. B. Sow sera ensuite aspergé de gaz. Tenu en respect par un des bandits armé d'un pistolet, il sera délesté de la somme de 16 millions F CFA. La victime avait déposé une plainte avec les images des vidéosurveillances à l'appui.





M. D. dépouillé de 5 millions F CFA





Au courant du mois de décembre dernier, la bande incriminée a suivi M. D. à sa sortie d'une banque. Il sera agressé au couteau sur le pas de sa maison. Ses agresseurs ont arraché son sac contenant 5 millions F CFA. Lui aussi a déposé une plainte avec les vidéos de ses assaillants qu'il avait collectées sur le parcours.





Comment Cheikh Ibra Mbaye est tombé





Après un forfait commis à Rufisque mardi dernier, les six malfaiteurs ont tenté de prendre la fuite sur leurs motos. Malheureusement pour Cheikh Ibra Mbaye, il a heurté violemment un camion avant de tomber lui et son acolyte. Blessé, Mbaye s'est réfugié dans un endroit où il a été maitrisé par des victimes appuyées par des riverains. Et n'eût été l'intervention rapide de la police, il allait être lynché par la foule.





Embarqué au commissariat où il a été interrogé sur procès-verbal, Cheikh Ibra Mbaye a tenté de nier son implication dans ces forfaits. Mais confronté aux images des vidéos de surveillance, le malfrat a versé de chaudes larmes et a fini par avouer. Dans ses confessions, il a cité ses cinq compères domiciliés dans différentes localités de Dakar. Mais les recherches policières n'ont pas porté leurs fruits. La police de Rufisque continue ses investigations pour mettre la main sur les complices de Cheikh Ibra Mbaye.