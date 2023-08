Rufisque : un candidat à l’immigration tué par balle

Qui a tué Mbaye Fall Ngom ? La Section de recherches de la gendarmerie de Colobane est chargée de répondre à cette question. Le procureur de Rufisque lui a confié cette mission après qu’il a dessaisi le commissariat central de la ville de l’enquête sur la mort de ce jeune homme d’une trentaine d’années.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, le drame est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi derniers à la plage de Keury Souf, à quelques encablures du quai de pêche de Rufisque. La victime faisait manifestement partie d’un groupe de candidats à l’émigration clandestine dont le départ vers l’Europe a été stoppé par la gendarmerie.



Alors qu’ils étaient en patrouille sur la plage de Keury Souf, poursuivant deux jeunes portant des sacs à dos, des policiers en civil tombent sur un attroupement de personnes à côté d’une pirogue. En tentant d’y voir clair, ils aperçoivent cinq gendarmes (en tenue) identifiés par L’Observateur comme des éléments de la Section environnementale de la gendarmerie.



Les policiers en civil et les gendarmes étaient à une centaine de mètres de distance, selon le journal du Groupe futurs médias. La tension était vive entre les candidats à l’immigration clandestine et les gendarmes qui, selon la même source, tentaient de la raisonner.



L’Observateur rapporte que la tension est montée d’un cran et subitement des détonations ont été entendues. C’était la panique générale. Mbaye Fall Ngom est atteint par balle. Son corps sans vie baigne dans une mare de sang. Déposée dans un premier temps au district sanitaire de Rufisque, communément appelé «hôpital Guedj», la dépouille sera acheminée à la morgue de l’hôpital Youssou Mbargane de la ville puis à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour l’autopsie.



Ce jeudi, dans la matinée, des éléments du commissariat ont effectué une descente sur les lieux du drame. Ils ont ramassé un l’étui d’une arme à feu de calibre 5,56 «utilisé avec les M16 de type amélioré», d’après la description de L’Observateur. Cette pièce à conviction sera remise aux enquêteurs de la Section de recherches de Colobane, chargés de faire la lumière sur cette affaire.