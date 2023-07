SACCAGES DE L'HOPITAL REGIONAL DE THIES Une plainte du directeur contre des «Jakartamen» annoncée

Le Dr Alioune Faye, directeur du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès, a annoncé une plainte suite aux «saccages et agressions perpétrés sur certains services et agents de la structure sanitaire par des conducteurs de mototaxis ‘’Jakarta’’, en réaction au décès d'un de leurs collègues». Au cours d’un point de presse, la direction de l’hôpital a tenu à clarifier le débat sur les «circonstances du décès du défunt Jakartaman» et balayé d’un revers de main «toute accusation de négligence».







Pour rappel, le mercredi 12 juillet 2023, une foule de conducteurs de mototaxis «Jakarta», dans une colère noire, a très tôt pris d’assaut la devanture de l’établissement sanitaire pour exprimer son désarroi face à la «négligence du personnel de santé ayant entrainé la mort d'un des (leurs), succombant à ses blessures quatre jours après un accident de la circulation survenu samedi dernier». Le «Jakartaman» d’environ 24 ans, Babacar Diaw alias Baba Nadio, selon ses collègues, «a fini par rendre l’âme dans des conditions dramatiques. Notre camarade a injustement été négligé par les blouses blanches».





Des contestataires qui, par ailleurs, avaient tenu à récupérer coute que coute la dépouille mortelle de leur camarade pour les besoins de l'inhumation, mais c’était sans compter avec la détermination des forces de l’ordre qui s’étaient promptement déployées sur les lieux pour faire régner l’ordre.





Le directeur de l'hôpital régional, Dr Alioune Faye et son équipe ont fait état de «saccages au niveau de l'hôpital et d'attaque d'un membre du personnel de santé par ces conducteurs de motos». Le Dr Faye a exprimé ses regrets par rapport à l'incident, avant de remarquer : «C'est une situation que personne ne souhaite, mais qui est survenue. Notre mission principale est de soigner, pas de tuer. Notre souhait est de voir tout patient qui entre dans l'hôpital en sortir guéri. Pour un décès que nous enregistrons, nous soignons dix mille patients.»





Et d’ajouter : «Nous avons reçu à plusieurs reprises les parents du défunt, avec qui nous avons échangé sur la prise en charge de leur fils.» Selon lui, «en cas de malentendus dans de telles situations, il est important que des explications soient fournies, tout en respectant le secret médical».





Par rapport aux faits, le directeur de l’hôpital renseigne que «le défunt avait été victime d'un accident sur la voie publique le 9 juillet dernier, et nous avons reçu un patient polytraumatisé vers 3 h du matin. Les membres du personnel de santé ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui redonner la santé».





Il a déploré « les incidents survenus au niveau de l’hôpital attaqué par des jeunes qui ont lancé des pierres et blessé un membre de notre personnel, qui a dû être admis aux urgences». Il explique que «ces conducteurs de motos Jakarta voulaient récupérer le corps de leur collègue sans respecter les procédures». La police a donc dû intervenir pour disperser la foule, faisant même usage de gaz lacrymogènes. Il y a eu des arrestations.