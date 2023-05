Sacré Cœur : ce que l’on sait sur la personne arrêtée avec une arme à feu et des munitions

Un individu armé a été arrêté hier à Sacré Cœur par une patrouille de la police de Dieuppeul. Il a été mis à la disposition de la Sûreté urbaine (SU). Juste après l’annonce de cette arrestation, d’aucuns disaient qu’il est originaire de la Casamance. Il n’en est rien, d’après Source A.



Le journal rapporte que le mis en cause se nomme Saliou Sarr. Il est agent à la Sonaged (ex-UCG) et à la mairie de Sicap Liberté. La même source avance qu’il est né et a grandi à Liberté 4 où il habite en ce moment.



Saliou Sarr était accompagné au moment de son arrestation par un individu présenté comme un ancien militaire. Source A renseigne que ce dernier a pris la fuite à la vue des policiers.



Le journal ajoute que la fouille du sac de Saliou Sarr a permis aux enquêteurs de tomber sur un PA (Pistolet automatique), des munitions et des cartes professionnelles.