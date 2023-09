Saint-Louis: appel au don de sang

La banque de sang de la région de Saint-Louis agonise. Cette structure sanitaire chargée de la collecte, la préparation et la qualification biologique a besoin d’être réanimée. En effet, depuis quelque temps, les donneurs se font rares. D’après Mme Samb née Marième Diallo, membre du personnel, la banque a connu de meilleurs jours. « Pendant l’année scolaire, les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis s’attelaient à organiser des collectes qui aident vraiment. D’autres services publics et les hommes de tenue venaient également en appui », informe-t-elle.







« Nous avons besoin de tous les groupes sanguins et surtout des donneurs universels pour secourir les accidentés de la route, fournir les centres de dialyse, les maternités etc. En sus de cela, les populations doivent être sensibilisées par rapport à l’importance de l’acte car pour avoir donné son sang, le donneur recevra en retour les résultats de sa sérologie par rapport au VIH SIDA, son groupe sanguin et sera même édifié sur sa sérologie à l’hépatite B et C », conclut Mme Samb.