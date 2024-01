Saint-Louis : l’ADM offre des équipements sportifs aux ASC de Diougop

Le Projet d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERP), dans le cadre du RSE, a offert des équipements sportifs composés de jeux de maillots et de ballons de football aux trois associations sportives et culturelles (ASC) et l’école de Diougop, un des 56 villages de la commune de Gandon, dans la région de Saint-Louis . Cette cérémonie de remise de jeux maillots et de ballons de football s’est tenue en présence de Baye Oumy Guèye, directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM).





Le SERRP est un projet public rattaché à l’Agence de développement municipal. Diougop, un des 56 villages de la commune de Gandon, dans la région de Saint-Louis (nord), a été retenu par le projet SERRP pour héberger des habitants des quartiers saint-louisiens de Gokhou Mbathie, Ndar-Toute et Guet-Ndar victimes de l’érosion côtière. L’on rappelle que c’est pour faire face aux phénomènes naturels récurrents qui ont causé des déplacements massifs de populations et des pertes économiques considérables que le Projet de Relèvement d’urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) a été lancé par l’Etat du Sénégal en 2018, avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale.





Le projet vise à réduire la vulnérabilité aux risques côtiers des populations établies sur la Langue de Barbarie et à renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière de la ville de Saint-Louis. Le projet a été prolongé jusqu’en 2025 suite à l’obtention d’un financement additionnel. Le coût global du projet est estimé à 48 milliards FCFA.