Saint-Louis : L’Onas à pied d'œuvre pour renforcer la lutte contre les inondations

Le directeur général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamour Diallo, a effectué une importante tournée dans la région de Saint-Louis. L'objectif de cette visite était de superviser les stations de pompage et de fournir du matériel essentiel pour renforcer la lutte contre les inondations. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans le cadre des recommandations issues d'un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Amadou Ba, suite aux directives du président de la République, Macky Sall.





La première étape de cette tournée a conduit Mamour Diallo dans la commune de Saint-Louis, où il a inspecté les installations existantes et procédé à la remise d'équipements nécessaires pour lutter contre les inondations. Il convient de rappeler que le président Macky Sall a réalisé d'importants investissements dans la région de Saint-Louis, témoignant ainsi de l'importance accordée à la question de l'assainissement dans la ville tricentenaire. En effet, près de 25 milliards de francs CFA ont été investis dans cette région, dont 15 milliards pour les dix villes, 8 milliards pour l'assainissement de l'île de Saint-Louis, et 2,5 milliards pour l'assainissement de l'Université Gaston Berger.





En prévision de la saison des pluies imminente, Mamour Diallo et son équipe ont rencontré le maire de Saint-Louis, Mansour Faye. Au cours de cette rencontre, des équipements et des matériaux ont été remis, notamment un camion hydrocureur qui permettra de soulager efficacement les habitants de Saint-Louis pendant la période délicate. Parmi les équipements fournis figuraient des électropompes, des motopompes, trois groupes électrogènes et d'autres outils nécessaires pour faire face à cette problématique des inondations.





Concernant la préoccupation majeure de la population de Saint-Louis à savoir l'assainissement du quartier de Pikine, Mamour Diallo a reconnu les difficultés rencontrées dans ce domaine en raison de l'arrêt des travaux pendant plus de deux ans. Cependant, il a annoncé avec satisfaction que le financement a été renouvelé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et que les travaux reprendront dès le mois de juillet 2023. Cette nouvelle a été accueillie avec soulagement, car elle permettra de résoudre les problèmes d'assainissement des eaux usées dans ce quartier populeux.