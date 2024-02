Saint-Louis : La police accusée par des syndicalistes d’avoir torturé un médecin de l'hôpital régional

Dans un communiqué lu par Seneweb, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal informe que le mercredi 31 janvier 2024, le Dr Massamba Guèye Fall, médecin de garde au Service d'accueil des urgences (SAU) de l'hôpital régional de Saint-Louis, a été la cible d'éléments de la police nationale, en subissant une agression par arme à impulsion électrique.







Cet événement est intervenu en marge de l'installation tumultueuse d'un nouvel agent comptable contesté par une partie des travailleurs de l'hôpital.





Dans le communiqué, les syndicalistes précisent que le Dr Fall, de garde au SAU , n'était mêlé ni de près ni de loin à ces événements.





Face à la gravité de la scène retracée par les vidéos de surveillance, le Bureau exécutif national (BEN) dénonce cette attaque qu'il qualifie "d'humiliation d'un membre du corps médical et, de surcroît du SAMES, dans l'exercice de ses missions de soins".





Ainsi, après avoir dépêché une délégation au chevet du collègue et instruit les responsables de la zone de Saint-Louis pour un recoupement exhaustif des faits, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal se voit dans l'obligation d'exiger respect, considération et réparation de cette bavure policière.





Dans cette optique, le BEN appelle tous les collègues sur toute l'étendue du territoire national à observer un mot d'ordre de grève de 48 heures non renouvelables le lundi 5 et le mardi 6 février 2024, avec respect des urgences.

Dans la foulée, le BEN annonce un point de presse le lundi 5 février 2024, à Dakar.