Saint-Louis : Lancement officiel de l’exploitation de l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye

L'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis a été officiellement mis en service ce jeudi 7 décembre 2023 pour son exploitation. La cérémonie a été présidée par le ministre des Transports Aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, en présence du gouverneur Alioune Badara Samb, du préfet de Saint-Louis Diadia Dia, du directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) Abdoulaye Dièye, des autorités locales et coutumières.





Inauguré par le président de la République le 14 juillet 2022, le nouvel aéroport international de Saint-Louis, portant le nom de feu Ousmane Masseck Ndiaye, ancien maire de la ville, est une infrastructure entièrement rénovée, ayant coûté 23 milliards de francs CFA, grâce au Programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal (PRAS) lancé en 2018 par le gouvernement du Sénégal.





Conformément aux normes de l'OACI et à la réglementation aéroportuaire nationale et internationale, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye est équipé de dispositifs de pointe tels qu'une piste de 2 450 m de long sur une largeur de 45 m capable d'accueillir des gros porteurs comme des Boeing 737-300. Il dispose également d'un parking de 15 000 m2, d'une aide à l'atterrissage, d'une tour de contrôle de 21 m, d'une aérogare passager de 2 700 m2, d'un hangar de 2 000 m2, d'une station météorologique, d'un poste de sapeurs-pompiers, d'un salon d’honneur, d'un salon présidentiel, de quatre banques d’enregistrement, d'une salle de repos et d'un bloc technique.





C'est le ministre des Transports aériens qui a remis au directeur général de l'AIBD l’homologation de l'aéroport de Saint-Louis, marquant officiellement le début de l'exploitation de l'infrastructure qui peut désormais accueillir des vols nationaux et internationaux.





Ceci contribuera à stimuler le tourisme et l'économie dans la région Nord, en prévision de l'exploitation du gaz à Saint-Louis, tout en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes dans des métiers connexes.





Avec la réhabilitation des aéroports du Sénégal, à l'instar de celui de Saint-Louis, le gouvernement vise à positionner le pays comme le premier hub aérien africain d'ici 2035.