Saint Louis : les manifestations écourtent le concours international de…

Le Sénégal a renoué avec les scènes de violence après l’annonce samedi par le chef de l’État, Macky Sall, du report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain. Selon Stade, les manifestations ont écourté le concours international de Pétanque qui a démarré le samedi avec la participation de 58 triplettes, dont des Mauritaniens venus très nombreux, et qui devait être clôturé le lendemain dimanche au boulodrome de la Maison de Lille.



Le concours a été interrompu au moment où la triplette de Boule amicale thiéssoise, Makhou Ba - Georges Pinaud - Paul Casile dominait en finale devant Ciré Lamine Kane, Babacar Donde de Saly Petite Côte et Fallou Seck de Diourbel, rapporte le journal spécialisé. Celui-ci explique : « Quand le speaker a annoncé que des manifestants viennent de l’autre côté pour gâcher la finale, le concours a été interrompu pour parer à toute éventualité ».



Le report acté hier. La date du scrutin a été repoussée au 15 décembre 2024 suite à l’adoption sans débat hier lundi de la proposition de loi modifiant l’article 31 de la Constitution. Cent cinq députés de « Benno Bokk Yakaar » et de « Wallu Sénégal » ont voté après que leurs collègues de « Yewwi Askan Wi », de « Taxawu Sénégal » et des non inscrits ont été expulsés de la salle par les gendarmes réquisitionnés par le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, pour avoir bloqués les travaux.



Face au risque de trouble, le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Ludo), Amsatou Fall, a annoncé via un communiqué la suspension de toutes les compétitions de la Ligue pro jusqu'à nouvel ordre. La Lsfp craint l'indisponibilité des services d'ordre, souligne le document.