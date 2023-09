Saint-Louis : partie recouvrer… 100 F CFA, la fillette de 11 ans récolte une grossesse

En essayant d’appliquer rigoureusement la consigne de sa mère, D. C., qui tient un kiosque à pains au village de Bissette (Saint-Louis), T. F., 11 ans, a récolté un viol suivi de grossesse.



Un jour, D. C. décide de faire un tour dans son champ. Elle demande à sa fille de la suppléer en soulignant : «N’accorde de crédit à personne». Quelques minutes plus tard, T. F., malgré elle, fait une exception à L. D., un jeune homme du village.



Ce dernier se présente avec une pièce de 200 F CFA et achète du pain pour 100 F CFA. La jeune vendeuse l'invite à patienter le temps qu’elle trouve de la monnaie. Manifestement pressé, le client demande à reprendre la pièce de 200 F CFA pour acheter du lait dans une boutique et revenir payer le pain. T. F. accepte, mais L. D. ne revient pas comme promis.



D’après L’Observateur, qui raconte cette histoire dans son édition de ce mardi, c’est en se souvenant de la consigne de sa mère que la jeune fille décide d’aller recouvrer les 100 F CFA. L. D. l’accueille et l’installe dans sa chambre. Alors qu’elle s’attendait à recevoir son argent, ce dernier verrouille la porte et l’oblige à entretenir avec elle des relations sexuelles.



Son forfait accompli, L. D. menace sa victime : «Si tu me dénonces, je te tue. Et si jamais tu tombes enceinte, il faudra accuser un autre.»



Les semaines passent et T. F. commence à afficher des rondeurs et à perdre l’appétit. Sa mère l’interpelle sur sa métamorphose physique. Elle se retient avant de craquer. Entretemps, la rumeur de la grossesse de la jeune fille de 11 ans avait fait le tour du village. Sentant le vent tourner contre lui, L. D. organise sa disparition.



D’après L’Observateur, il refera surface au bout de quelques semaines de cavale. Sa famille et celle de la fille tentent alors de trouver un arrangement. Mais une dénonciation anonyme met la puce à l’oreille des gendarmes de Diama. Les deux parties sont convoquées avant que le mis en cause soit arrêté et déféré au parquet de Saint-Louis vendredi dernier.



Le journal du Groupe futurs médias renseigne qu’il est poursuivi pour viol suivi de grossesse, pédophilie et détournement de mineure.